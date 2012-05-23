Аня Рубик запускает эротический журнал

Знает ли Аня Рубик толк в хорошей эротике? Скоро узнаем! Модель готовит к запуску новый журнал, целиком и полностью посвященный обнаженному женскому телу. 25 Magazine станет своеобразным "переизданием" журнала Viva, популярного в 1970-х годах. Аня планировала запустить проект еще в 2009 году на пару со своим тогда еще будущим мужем, манекенщиком Сашей Кнеживечем, но подготовка затянулась, и - в итоге - первый номер будет представлен сегодня в Каннах. Рубик обещает, что на страницах издания (а их, между прочим, будет около 300) в неглиже появятся ведущие модели мира, а запечатлевать их будут лучшие женщины-фотографы, включая Энни Лейбовиц, Эллен фон Унверт, Инез ван Ламсвеерде. А вот рекламы в журнале не будет, во всяком случае, в первых нескольких выпусках. Вот что сама девушка рассказала о своем амбициозном проекте: Это будет в меньшей степени журнал, в большей - альбом. И вообще, 25 - больше, чем просто издание. Мы пытались придать ему собственное "лицо", придумать множество интересных историй. 25 ориентирован на сильных, уверенных в себе женщин, которые принимают себя и свою сексуальность. Я много думала о том, как секс и нагота воспринимаются сегодня. Эротика практически исчезла... То, как мы воспринимаем секс сейчас, либо вульгарно, либо по-ханжески. ВИДЕО: Аня Рубик очень ответственно подошла к своей должности креативного директора, и ее снимков "ню" мы в журнале точно не увидим. Если нам и доведется полюбоваться на полячку, то разве что на портрете к "Письму редактора". А вот Эбби Ли Кершоу точно появится в первом номере! И видео-тизер в поддержку проекта нам на это недвусмысленно намекает.