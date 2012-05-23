Джонни Депп стал почетным членом племени команчей

Актера Джонни Деппа официально приняли в племя индейцев команчей, сообщает Reuters. Церемония состоялась еще 16 мая, однако СМИ узнали о ней только сейчас. Торжественное присвоение голливудскому актеру статуса почетного члена племени состоялось в Альбукерке, дома у ЛаДонны Харрис, активистки, представляющей в США интересы команчей. По словам Харрис, идея принять в племя Деппа принадлежала ей самой. Общественный деятель рассказала, что один из ее родственников работает консультантом на съемочной площадке фильма "Одинокий рейнджер", в котором Джонни Депп играет индейца из племени команчей по имени Тонто. Этот родственник и организовал встречу Харрис и Деппа. После церемонии принятия в племя Депп получил индейское имя Ма Ву Мэй, что переводится как "оборотень". Глава племени команчей одобрил присвоение актеру статуса почетного команчи. После церемонии артист стал не только команчи, но и членом семьи ЛаДонны Харрис. Джонни Депп родился в штате Кентукки. Он не раз говорил, что среди его предков есть коренные американцы - представители племени чироки или криков. Фильм "Одинокий рейнджер" выйдет на экраны в 2013 году. Режиссером ленты выступает Гор Вербински. Помимо Деппа в картине задействованы Эрми Хаммер, Хелена Бонем Картер, Уильям Фихтнер и Том Уилкинсон.