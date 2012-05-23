Князь Монако подал в суд на британскую газету

Альбер II и его жена княгиня Шарлен подали в суд на британскую газету The Sunday Times, обвинив издание в клевете. Материал под названием "Большой грязный Монте" (The Full Filthy Monte) вышла 3 июля, на следующий день после свадьбы князя Альбера и Шарлен Уитсток. В статье утверждалось, что князь был связан с криминальными группировками и сознательно не обращал внимание на процветающую в Монако коррупцию. Газета написала, что князь пообещал лидерам преступного мира разного рода привилегии в обмен на то, что они скроют некоторые факты его личной жизни. Кроме того, издание утверждало, что брак князя Альбера и Шарлен Уитсток был фиктивным и что невеста пыталась улететь из Монако прямо перед свадьбой, когда обнаружила, что у принца Альбера есть внебрачный ребенок. По данным The Sunday Times, князь Альбер не дал Шарлен Уитсток сбежать, приказав полиции в аэропорту Ниццы отобрать у нее паспорт. Как заявили князь Альбер и его жена, публикация в британском издании нанесла существенный урон их репутации, а также нанесла им моральный ущерб. Супруги требуют от The Sunday Times возмещения убытков в размере 300 тысяч фунтов стерлингов. В июле 2011 года князь Альбер и княгиня Шарлен подали в суд на французский журнал L'Express, который также напечатал историю о внебрачном ребенке принца и неблагополучной семейной жизни молодоженов. Почему князь Альбер и его жена решили подать в суд на The Sunday Times именно сейчас, не сообщается. Газета The Sunday Times выходит еженедельным тиражом в 967 тысяч экземпляров и выпускается издательским домом News International, принадлежащим Руперту Мердоку. За последний год репутация издательства была серьезно испорчена закрытием таблоида News of The World и обвинением нескольких десятков сотрудников News International в незаконных действиях.