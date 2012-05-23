Настасья Кински сильно постарела

Настасья Кински в молодые годы была настоящей красавицей, по которой сходили с ума поклонники по всему миру. Однако время изрядно потрудилось над ее некогда приклекательными чертами лица. Появившись на красной дорожке Каннского кинофестиваля, под руку с Романом Полански, актриса разочаровала всех своим внешним видом. Помимо неудачного наряда, который только подчеркивал ее возраст, все отметили и далеко не самый цветущий вид актрисы. Кински сейчас 51, а выглядит она гораздо старше своих лет. Но, с другой строны, можно с уверенностью заявить, что Настасья не сторонница пластической хирургии.