Мария Шарапова похвасталась стройными ногами

Всю минувшую неделю российская теннисистка Мария Шарапова путешествовала по Европе. Считанные месяцы остались до важного события в жизни Маши - уже осенью она выйдет замуж за своего давнего бойфренда. А пока, девушка наслаждается свободой. К примеру практически всю предыдущую неделю Маша провела путешествуя по Европе. Девушка побывала в Германии, Франции, Италии и Испании. Вернувшись из поездки Маша тут же опубликовала в своем микроблоге несколько фотографий из разных городов. И если, практически на каждой из них Шарапова была одета довольно просто: в удобную, ничем не примечательную одежду, то фото, сделанное в Риме, немало потрясло поклонников Маши. По итальянской столице спортсменка разгуливала в коротеньком мини, выставив на показ свои стройные длинные ножки. Картина достойная внимания и аплодисментов. "Спасибо за отличную неделю Рим! Я даже умудрилась поиграть в туриста в первый день здесь и прогулялась от Пьяцца Навона до Пьяцца дель Пополо с несколькими остановками на шопинг" - рассказала Маша