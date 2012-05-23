Джорджия Мэй Джаггер – новая Material Girl бренда Мадонны и Лурдес

После долгих колебаний и длительных поисков подходящей кандидатуры, Мадонна и ее дочь Лурдес наконец нашли идеальную девушку для своей марки одежды Material Girl. Ею стала 20-летняя британская модель и дочь легендарного солиста The Rolling Stones - Джорджия Мэй Джаггер. Ранее лицом бренда становилась Тайлор Момсен, однако когда ее контракт подошел к концу, почетная миссия была возложена на Келли Осборн. Певица активно сотрудничала с брендом, а также помогала проводить кастинги моделей по всей Америке, и в результате чего были отобраны неизвестные ранее модели. Однако теперь для летней кампании бренда было решено подобрать новую героиню - и ей стала Джорджия Мэй Джаггер. Младшая дочь модели Джерри Холл и Мика Джаггера уже активно заявила о себе в мировой фэшн-индустрии и не раз участвовала в различных фотосетах известных изданий. Но стать лицом Material Girl для нее оказалось особой честью: Быть выбранной самой Мадонной и Лолой - это поистине потрясающе! По признанию самой Лурдес, Джорджия воплощает в себе одновременно элегантную классику и рок-н-рольный шик! Этим летом Джаггер появится на рекламных плакатах по всей Европе в рамках кампании бренда Material Girl.