Пэрис Хилтон вышла в свет в платье за 12 тыс. долларов

Скандальная светская львица Пэрис Хилтон не могла пропустить такое грандиозное событие, как Каннский кинофестиваль. Звезда, которая в последнее время все реже появляется на публике, посетила вечеринку Citizen K 20th Anniversary в ночном клубе The VIP Room JW Marriott в Каннах. Скандальная блондинка сразила публику наповал своим роскошным платьем ярко-салатового цвета из новой коллекции Chagoury Couture, стоимостью 12 тысяч долларов. Отметим, что Пэрис всегда славилась роскошными нарядами, машинами, аксессуарами и драгоценностями. К примеру, на Рождество блондинка сделала себе шикарный подарок – автомобиль Bentley Continental GT розового цвета, стоимость которого превышает 280 тысяч долларов. Поговаривают, что салон автомобиля Пэрис украшен бриллиантами.