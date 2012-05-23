Бабушка возлюбленного Жени Тимошенко уже готовится к их свадьбе

23 мая 2012, 19:03

Дочь экс-премьера Евгения Тимошенко и Артур Чечеткин любят друг друга, но вместе пока не живут. Об этом в эксклюзивном интервью ТСН-Особливе рассказала бабушка нового бойфренда дочери экс-премьера Людмила Казанкова. "Любит. Любит. Они любят друг друга", - говорит бабушка Артура. Сам внук Людмилы Григорьевны свои отношения с Евгенией Тимошенко не комментирует и просит забыть его номер. Знакомые Артура уверяют, что именно он вскружил девушке голову, и ради него она бросила мужа. Бабушка утверждает: ее красавцу-внуку отказать невозможно. Однако, как стало известно ТСН-Особливе, Чечеткин и сам ради Евгении расстался с подругой. Светлана - американка русского происхождения, ровесница Жени, и даже внешне чем-то на нее похожа. Людмила Григорьевна уверена, что с дочерью Тимошенко у ее Артура - серьезно. Хотя живут они пока отдельно. ПО ТЕМЕ Бойфренд дочери Тимошенко живет в Америке, а прописан в Одессе Возлюбленного Жени Тимошенко спрятали в США от бандитов Евгения живет в своем доме в Конча-Заспе, а Артур в съемной квартире в центре столицы. По оценкам риэлторов такое жилье может стоить ему около тысячи долларов в месяц. Бабушка не против породниться с семьей опального политика. А своего внука она считает выгодной партией для Евгении. "Артур у меня вообще - это радость наша, это наша жизнь", - признается Людмила Казанкова. Также она гордится тем, что с восьми лет внук занимается каратэ. Она сама отвела его в секцию, чтобы умел себя защищать. Потому что парень он невысокий, к тому же отец ушел из семьи, когда сыну не было и года. Теперь мечтает, чтобы Туся - так Чечеткина называют родные - разбогател. Но уверена, что с Женей он не потому, что она фигурирует в рейтинге самых завидных невест Украины. Между тем от бруклинских знакомых ТСН-Особливе удалось узнать, что в Америке он много кому должен. "Неправда. Просто бывает, что нечем рассчитаться, но он рассчитывается со всеми. Пусть они не гавкают. Он работает бедный, как Папа Карло", - оправдывает Артура бабушка. Однако в личной жизни, уверена Людмила Григорьевна, "Тусе наконец повезло". Она думает, что Женя - его вторая половинка. "Я никогда не ошибаюсь. Я Овен. Если я говорю, это точно", - заверила бабушка бойфренда Жени Тимошенко.
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