В сети появилось фото Тимошенко с Щербанем 16-летней давности

Заместитель шеф-редактора портала «Обозреватель» Юлия Лаврисюк выложила у себя на странице в социальной сети Facebоok фотографию экс-премьера Юлии Тимошенко на дне рождения покойного Евгения Щербаняю. «Уникальное фото. Юлия Тимошенко с мужем на 50-летии Евгения Щербаня 18 января 1996 года. Это оказался последний в жизни Щербаня день рождения. P.S. Спасибо Руслану Щербаню за фото», - подписала фото Лаврисюк. Как сообщали «Комментарии», заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин ранее заявлял, что Тимошенко может быть причастна к убийству Евгения Щербаня. Позже депутат Донецкого областного совета от фракции Партии регионов, сын покойного Евгения Щербаня Руслан Щербань передал Генеральной прокуратуре документы о возможной причастности бывшего руководителя компании «Единые энергетические системы Украины» Юлии Тимошенко и бывшего премьер-министра Павла Лазаренко к убийству своего отца.