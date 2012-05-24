В Киеве открыли биеннале современного искусства ARSENALE 2012

В Киеве в среду открылась первая Киевская международная биеннале современного искусства ARSENALE 2012. В торжественном открытии биеннале принял участие премьер-министр Украины Николай Азаров. Выступая на церемонии, он отметил знаменательность события и выразил надежду, что в будущем в Украине и дальше будут реализовываться такие проекты. Комиссар проекта, генеральный директор "Мистецького арсенала" Наталья Заболотная и куратор биеннале английский искусствовед Дэвид Эллиот на пресс-конференции подчеркнули значимость данного события. "Хотелось бы поздравить Украину с открытием биеннале. Это огромный проект, впервые проводится в нашей стране", - сказала Заболотная. Комиссар проекта отметила, что организация биеннале проходит в рамках новой гуманитарной политики государства. Биеннале состоит из основной композиции "Лучшее время, худшее время. Возрождение и Апокалипсис в современном искусстве", которая разместилась в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький арсенал", и специальных проектов, которые будут размещены на 35 других площадках. В основной экспозиции биеннале около 100 украинских и иностранных художников презентуют 250 произведений. Среди них 40 - это новые работы, подготовленные специально для киевского биеннале. В то же время, параллельная программа биеннале включает культурные и художественные события, проводимые одновременно с основной программой Arsenale 2012 по инициативе ряда художественных институций Украины. Стоит также отметить, что Arsenale 2012 имеет свою образовательную программу, которая включает несколько основных компонентов и предназначена для различных аудиторий - от профессионалов в области искусства к детям. Arsenale 2012 продлится до 31 июля. Авторы планируют также повторить это событие через 2 года - в 2014 году