Мэттью Макконахи исполнит роль Джона Кеннеди

В новой исторической драме "Дворецкий" Мэттью Макконахи, Джон Кьюсак, Алан Рикман сыграют экс-президентов США, а роли первых леди достанутся Джейн Фонде и Минке Келли. В середине июля начнутся съемки исторической драмы "Дворецкий" (The Butler) о судьбе служащего Белого Дома Юджине Аллене, который проработал на своем посту долгих 34 года и повидал немало за время правления восьми президентов. Аллен начал свою карьеру служащего в 1952 году и по прошествии лет стал если не главным человеком в Белом доме, но точно одним из самых почитаемых. Он вышел на пенсию в 1986 году, а умер в возрасте 90-та лет в 2010 году. Тогда-то и было решено создать фильм в память об этом человеке. Режиссером выступит номинант на премию Оскар Ли Дэниэлс, а сама кинолента бесспорно ослепит зрителей количеством звезд. Мэттью Макконахи перевоплотится в Джона Кеннеди, а его супругу Джеки Кеннеди сыграет Минка Келли. Джон Кьюсак предстанет в образе Ричарда Никсона, Алан Рикман станет Рональдом Рейганом. Роль первой леди Нэнси Рейган доверили блистательной Джейн Фонде. Роль самого дворецкого исполнит Форест Уитакер, а его супруги - Опра Уинфри.