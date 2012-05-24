Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская рассказала анекдот о женской логике, отвечая на вопрос, как она оценивает шансы «бютовцев» обжаловать ее назначение в Высшем админсуде. «Мужчину спросили: какой шанс, что вы встретите динозавра на улице? Он ответил, что 0,00003%.... А женщина на этот же вопрос дала ответ 50/50. То есть, или встречу, или нет. Поэтому никогда не стоит спрашивать женщину об оценке шансов. Не знаю и о своих шансах. Но пока я работаю, так что вопрос закрыт», - подчеркнула она. Напомним, Высший административный суд открыл производству по делу об обжаловании избрания уполномоченным по правам человека Валерии Лутковской. Иск подал представитель БЮТ- Батькивщины Юрий Одарченко.