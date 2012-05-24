Джош Хатчерсон приобрел дом Хита Леджера

Звезда фильма "Голодные игры" Джош Хатчерсон на днях приобрел за три миллиона долларов дом, когда-то принадлежавший покойному Хиту Леджеру. "Домик на дереве" - так прозвали его в народе. Однако Джошу Хатчерсону вовсе не придется карабкаться по стволу, чтобы попасть домой. Это название особняк получил, благодаря тому, что дом буквально "дышит" свежим воздухом - взгляните на зеленые кроны деревьев, окружающие дом со всех сторон. Недостатка в кислороде у актера точно не будет! ФОТО Дом был построен в 1951 году и по голливудским меркам довольно "скромен" - две спальни, две ванные и современная кухня. Зато сколько гостиных, где можно закатывать шумные вечеринки, открытых веранд с диванами и роскошных патио! Да этот дом просто создан для веселья! Хотя тут есть и место, где можно уединиться - уютный сад, словно сошедший со страниц "Алисы в стране чудес". Кстати говоря, совсем недавно Хатчерсон перенес операцию, чтобы исправить сломанный нос. При каким их именно обстоятельствах актер его сломал - неизвестно, однако он уже успел сообщить в своем твиттере, что "восстановление - полный отстой". Что ж, восстанавливаться Джош скорее всего будет уже в новом доме, и надеемся, живительная сила природы ему в этом поможет!