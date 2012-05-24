Меган Фокс ждет девочку, - СМИ

Хотя сама Меган Фокс отказывается распространяться о своей беременности, о ней красноречиво говорят последние фотографии актрисы (вы могли увидеть их у блогера BelleMonic). А осведомленные источники, близкие к паре, делятся с прессой все новыми подробностями о ребенке. Так, недавно один из них поведал журналу Star, что Меган и Брайан Остин Грин ожидают девочку: [Меган] в течение нескольких лет помогала растить 10-летнего сына Брайана Кассиуса [от его бывшей девушки, актрисы Ванессы Марсил], а теперь она станет мамой для маленькой девочки. Вообще Меган и Брайан будут рады здоровому ребенку любого пола, но они необыкновенно взволнованы, что у Кассиуса будет маленькая сестричка. Источник кое-что рассказал и о том, когда девочка должна появиться на свет: Она должна родиться или в самом конце сентября, или в первую неделю октября. Меган должна сниматься в фильме Swindle, но сейчас идет работа над сценарием и съемки, скорее всего, не начнутся до следующего года. Так что сейчас она полностью свободна и может целиком посвятить себя ребенку. И даже если бы Фокс работала сейчас над кинопроектом, ребенок все равно был бы для нее важнее всего. Недавно она призналась: Я вижу, что многие актрисы чувствуют, что им необходимо сниматься как можно больше, пока им 20 или чуть за 30. У меня нет такого страха. Мне кажется, что дети намного важнее любого фильма. Они куда значительнее. Так что я не переживаю.