Жена Цукерберга показала обручальное кольцо c рубином

Жена Марка Цукерберга спустя несколько дней после их сенсационной свадьбы показала обручальное кольцо. Став женой основателя Facebook, Присцилла Чан автоматически переходит в разряд "селебрити" и обзаводится эскортом из папарацци. Не смогла она избежать фотографов и на скромном обеде с подругами вчера. Впрочем, фотографов больше интересовала не сама жена Цукерберга, а кольцо, подаренное им Присцилле в день свадьбы. Говорят, что Марк Цукерберг сам разработал дизайн этого кольца. Несколько ювелиров, посмотрев на фотографии, правда, не очень хорошего качества, считают, что примерная стоимость этого колечка не превышает 25 тысяч долларов, половину этой суммы стоит списать на драгоценный камень, если только к рубину и золоту не добавлены какие-то современные технические новинки. Марк Цукерберг показал жене это кольцо в день свадьбы, надевая на её палец, так что оно стало сюрпризом для Присциллы. А вот её свадебное платье, полагаем, не было сюрпризом для него, так как оно было куплено ещё в октябре прошлого года.