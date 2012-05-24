Найдены скандальные фото Джона Траволты

Скандал вокруг знаменитого актера Джона Траволты продолжает набирать обороты. Сейчас многие уверены в том, что Джон попросту кому-то перешел дорогу, и его аккуратно и наверняка решили снять с пьедестала, развенчав миф о добропорядочном гражданине и главе счастливого семейства. Не успели некие, никому не известные массажисты подать в суд на актера, якобы за домогательства сексуального характера, как американские таблоиды запестрели невесть откуда добытыми фотографиями еще молодого Траволты, наряженного в женское платье. Согласно данным, опубликованным в газете, снимки были сделаны в конце 90-х, в те времена, когда Джон уже был несколько лет женат на своей супруге Келли Престон. И несмотря на то, что фото были сделаны в явно непринужденной обстановке, далекой от съемочных площадок, объяснение им найти довольно легко. Что в принципе и делает жена актера. Хотя, ходят слухи, что Келли ушла от Джона, забрав с собой детей: 12-летнюю Эллу и полуторагодовалого Бенджамена. Якобы супруга актера боится, что скандал негативно скажется на психическом состоянии дочери и сына. Слухи-слухами, однако личная страничка Келли в социальной сети, говорит об обратном. На днях, женщина опубликовала на ней очень трогательное видео, подписав его: "Мой муж Джонни дебютировал в качестве режиссера и сделал специальное праздничное видео для меня на День матери. Я так растрогана этим, что решила поделиться им с вами".