Звезда "Теории большого взрыва" Джим Парсонс рассказал, что он гей

Несмотря на то, что в США к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией относятся очень лояльно, не все селебрити готовы рассказать всю правду о своей личной жизни. Актеру Джиму Парсонсу для публичной огласки своей гомосексуальности понадобилось десять лет! Первой об этом написала блогер sivalerie. Джим Парсонс известен зрителям, в первую очередь, как гениальный и немного сумасшедший физик-теоретик Шелдон Купер из сериала "Теория большого взрыва". У Шелдона полно "заморочек": он всегда сидит на одном и том же месте в комнате (только попробуй занять этот "трон" - занудит до смерти!), стучит в дверь к соседке всегда три раза (обязательно произнося ее имя) и постоянно повторяет "бугагашенька!". При таком характере он все же умудряется завести подружку - умную и тоже слегка "сумасшедшую" Эмми Фара Фаулер. Как выяснилось, у актера, сыгравшего Шелдона, в жизни тоже хватает "тараканов". Джим счастлив в отношениях со своим бойфрендом вот уже десять лет (долгий срок, учитывая специфику актерской профессии). Его друга pовут Тодд Спивак, он работает арт-директором. При этом актер до последнего времени скрывал свои сексуальные предпочтения, опасаясь, что огласка может повредить его карьере. В следующем году Джиму исполняется сорок лет - видимо, наш герой подвел определенные жизненные итоги и решил раскрыть правду. А, может, на откровенный рассказ Парсонса натолкнул пример его коллеги - актера Нила Патрика Харриса. Нил не скрывает, что очень счастлив со своей "половинкой" - тоже актером Дэвидом Барткой. Верность в отношениях не мешает Нилу убедительно играть роль ловеласа Барни Стинсона (сериал "Как я встретил вашу маму"), которому чуть ли не в каждой серии приходится целовать очередную девушку. Наш герой на фоне жизненных перемен, возможно, тоже решит связать себя узами брака.