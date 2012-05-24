Ведущий дизайнер Apple посвящен в рыцари

Ведущий дизайнер Apple Джонатан Айв официально стал рыцарем Британской империи, сообщает BBC News. Церемония посвящения состоялась в среду, 23 мая, в Букингемском дворце. Ее провела дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна. Айв стал рыцарем за заслуги в области дизайна и предпринимательства. О присуждении ему титула было объявлено в декабре 2011 года, но церемония посвящения состоялась только сейчас. Дизайнер получил звание Рыцаря-Командора Ордена Британской империи. Айв постоянно проживает в США, но является подданным Соединенного Королевства и поэтому может использовать перед именем титул "сэр". Джонатан Айв родился в Великобритании и окончил Университет Нортумбрии в Ньюкасле. В Apple он работает с 1992 года, а с 1996 года возглавляет группу дизайнеров. Принято считать, что именно Айв определил облик самых популярных продуктов Apple, включая iMac, MacBook Air, iPod, iPhone и iPad. В 2005 году дизайнер был удостоен звания Командора Британской империи, но оно не давало ему права на рыцарский титул.