Олигарх заплатил три миллиона за танец с Ксенией Собчак

Скандально известная телеведущая Ксения Собчак приняла участие в благотворительной акции. Олигарх заплатил за танец с "блондинкой в политике" три миллиона рублей. На днях благотворительный фонд под патронажем Чулпан Хаматовой и Дины Корзун "Подари жизнь" провел акцию, собравшую бизнес-элиту на помощь серьезно больным детям. Организация провела теннисный турнир. Результатом мероприятия стали более 11 миллионов рублей, собранные участниками и гостями за участие в турнире, а также в рамках благотворительного аукциона. Ведущими на этом мероприятии были актер Игорь Верник и Ксения Собчак. К слову, Собчак впервые после скандального происшествия на торжественной церемонии вручения кинопремии "Ника" встретилась с Чулпан Хаматовой. Однако на этот раз Ксения не пыталась задавать "неудобных вопросов", правда, избежать чрезмерной активности светской львицы организаторам все же не удалось. Она решила не ограничиваться лишь ролью ведущей, а приняла участие в аукционе – выставила на торги саму себя. Вернее, танец с собой. В итоге Ксения Собчак "ушла с молотка" за три миллиона рублей, которые отдал за несколько па с популярной телеведущей известный коллекционер, предприниматель и меценат Михаил Абрамов. В завершение вечера выступила с благодарственной речью Чулпан Хаматова. Она сказала: "Для нас было очень важно, что нам, тогда еще никому неизвестному, совсем молодому фонду поверили и предложили помощь. И не менее важно то, что вы остаетесь с нами все эти годы. Сегодня мы можем помочь всем обращающимся к нам тяжелобольным детям, но это было бы невозможно без поддержки таких людей, как вы".