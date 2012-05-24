Уилл Смит объяснил почему ударил журналиста

Уилл Смит на шоу Дэвида Леттермана объяснил, почему ударил в Москве журналиста. По его словам, ему было просто очень странно, что мужчина пытается поцеловать его: Он говорит: "Я ваш самый большой фанат, могу я вас обнять?". Ну, я пошёл обнять этого шутника, а он попытался наклониться и поцеловать меня. Смит добавил, что потом окружающие извинялись за поступок своего коллеги. Они такие: "Ой, нам так жаль, Вы знаете. Это просто его фишка такая, понимаете". А я ответил, что поэтому-то он и получил по лицу.