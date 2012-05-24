Няня подала на Шарон Стоун в суд

Шарон Стоун недолго наслаждалась беззаботным отдыхом на пляже - проблемы не заставили себя ждать. Выяснилось, что на актрису подали в суд: бывшая няня ее троих детей, филиппинка Эрлинда Элемен, обвиняет звезду в расизме. По словам Эрлинды, Стоун не раз позволяла себе комментарии насчет национальной принадлежности, заявляла, что все филиппинцы "тупые" и запрещала няне разговаривать со своими детьми, чтобы те не переняли ее речь. Бедная работница нигде не могла найти утешения - Стоун даже запретила ей держать в доме Библию! А ведь это при том, что няня работала без выходных, семь дней в неделю, начиная с 2008 года, жила в одном доме с Шарон и ее тремя сыновьями и сопровождала во всех поездках. Однако в 2011 года актриса уволила Эрлинду без объяснения причин, и теперь разгневанная филиппинка намерена добиться справедливости. Тем временем, представитель Шэрон Стоун назвал жалобы няни смехотворными: Это абсурдный иск бывшего работника, который просто пытается вытянуть деньги. Уже прошло полтора года с момента ее увольнения, а она только сейчас подала иск, требует компенсации за сверхурочные и вдруг стала инвалидом. Очевидно, она ищет новый способ подзаработать. Эти обвинения нелепы, и Шэрон Стоун выиграет это дело.