Януковича мучает бессонница

Президент Виктор Янукович заявляет, что лично читает просьбы, с которыми к нему обращаются люди, и иногда попадает на вражду и откровенное хамство. "Пишут мне о разном и разные люди, даже диски присылают с записями и видео. И вот когда эти записи расшифровывают и приносят мне текст на бумаге, я говорю: нет, дайте послушать. Что там человек наговорил, каким тоном и в какой форме", - рассказал Янукович. "Иногда бывает неприятно слушать, есть откровенное хамство, вражда, тон непозволительный, оскорбления. Иногда и угрозы. Но это жизнь. От меня никто ничего не прячет. Это запрещено. Я читаю и знаю, что мне пишут на самом деле", - рассказал президент. "Но привыкнуть к злобе практически невозможно. И очень часто из-за этого бывает бессонница. Думаешь и не можешь понять, откуда берется такая ненависть, как на нее отвечать", - пожаловался Янукович. "Но я вам как на духу говорю (президент перекрестился): я ни на кого не держу зла и молюсь, чтобы Господь вразумил людей и открыл им глаза. И чтобы к ним никто так не относился и не желал того, чего они желают мне". А для реагирования на откровенные "наезды" президент использует охранников. "Но, конечно, когда есть открытые угрозы, на них реагирует служба охраны", - добавил Янукович.