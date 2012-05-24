Принц Альберт, Диана Крюгер и Билл Клинтон на приеме в Монако

Многие звезды сейчас собрались на Каннском кинофестивале, чтоб первыми оценить картины, которые выйдут в прокат в 2012 году. Поскольку Канны и Монако расположены неподалеку, некоторые селебрити на один вечер отбыли в княжество на гала-прием Nights In Monaco. Это торжественное мероприятие было организовано Принцем Альбертом II (prince Albert). Представитель королевской семьи Монако активно устраивает различные благотворительные приемы. Главным гостем вчерашнего вечера стал бывший президент США Билл Клинтон (Bill Clinton). Знаменитости собрались в стенах одного из лучших казино Монако, которое было украшено постерами с наименованием организации Prince Albert II Monaco Foundation, которая занимается защитой окружающей среды и прочими экологическими вопросами. На днях принц Альберт участвовал ещев благотворительном матче в помощь детям. Кажется, князь заботится о благополучии всех граждан своей страны. На коктейле можно было увидеть и прекрасных дам в вечерних нарядах. Член жюри Каннского кинофестиваля-2012 Диана Крюгер (Diana Kruger) приехала в Монако вместе с супругом Джошуа Джексоном (Joshua Jackson). Блондинка выбрала платье интересного кроя светлых оттенков. Роуз МакГоуэн (Rose McGowen) и Хофит Голан (Hofit Golan) облачились в наряды в пол сочных оттенков. Брюнетка выбрала фиолетовое платье, а блондинка предстала в легкомысленном розовом одеянии. Кстати, среди гостей вечера можно было увидеть и нашй соотечественницу, дизайнера Гульнару Каримову. В отличие от Лены Лениной, которая опозорилась нарядом на Каннском фестивале, Гульнара предстала на приеме принца Альберта в золотистом платье с прозрачной юбкой.