Розинская рассказала, как мистика свела ее с Мельниченко

Николай Мельниченко и Наталья Розинская признались, что они все-таки вместе и женятся. О первой встрече, совместимости характеров и о мистике в жизни сладкой парочки, они рассказали ТСН-Особливе. "Мы познакомились во Владимирской церкви. Я пошла покупать свечу, и именно в этот и момент пересеклась с Николаем. Я просто подошла к нему и пожала ему руку. И это рукопожатие, наверное, решило все", - рассказала Розинская. "Это она ко мне подошла. Это как раз было на Пасху 18 апреля 2009. Захожу в церковь, вижу ко мне такая блондинка подходит, берет мою руку говорит: как вы хорошо выглядите. И пошла дальше", - рассказал экс-охранник Кучмы. Николай Мельниченко бежал в Америку от украинской Фемиды. Наталья Розинская надеется, что когда-нибудь он вернется. Потому что уверена, что их свела судьба. Наталья эту встречу предчувствовала заранее. Потому что увидела вещий сон. "Он снился мне в образе белоснежного животного с такими большими, немного раскосыми, зелено-голубыми глазами. Это собственно такие как у него. И когда я увидела его лицо... я чуть не упала в обморок", - призналась телеведущая. Николай на следующее утро увидел Наташу по телевизору и также решил, что это знак. ПО ТЕМЕ: Розинская рассказала, где жила с Мельниченко в Украине, и о его бывшей жене А когда они встретились, опять без мистики не обошлось. "Привез уже в квартиру говорю: ну а чаем угостишь? Она говорит - угадаешь где квартира на площадке, тогда пойдем. Я не задумываясь говорю - вот, и смотрю на ее квартиру. Вот не знаю как это происходит", - рассказал Мельниченко. В прошлом году они поселились вместе. В его доме в Василькове под Киевом. Теперь, когда он уехал - встречаются за границей. В мае должны были жениться, но свадьба была отменена. Говорят, что из-за избиения невесты в собственном подъезде. Он их отношения называет - непростыми. Она - близкими к идеалу. "У нас очень много общего. Николай единственный настоящий мужчина. Мы друг без друга не можем, не хотим и не будем", - убеждена Розинская. В ближайшие дни, говорит Мельниченко, он заберет любимую к себе. Однако перед свадьбой ему следует пройти еще одну процедуру. Ведь с первой женой он расстался только в Америке. В Украине свое состояние холостяка майору еще надо легализовать. ВИДЕО: