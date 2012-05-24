Юлия Высоцкая отличилась на Каннском фестивале

В то время, как голливудские знаменитости из кожи вон лезут, чтобы их платья стали главным объектом обсуждений общественности, русская красавица решила привлечь к себе внимание иным способом. На Каннском фестивале 2012 Юлия Высоцкая удивила всех, прибыв на мероприятие в брюках. Супруга Андрея Кончаловского была одета в просторные черные брюки и белую рубашку, пуговицы на которой были расстегнуты настолько сильно, что все окружающие могли любоваться глубоким декольте Юлии. На шею Высоцкая небрежно накинула не завязанный галстук-бабочку. С прической телеведущая и актриса тоже решила не особо усердствовать - она оставила практически как есть, без укладки, свои привычные локоны.