Меган Фокс перестала скрывать беременность

Актрисе Меган Фокс стало трудно скрывать свою беременность. Поэтому она во всем призналась прессе и даже объявила, что у них с Брайаном Остин Грином будет дочь. Об этом пишет таблоид hollywoodlife. Сейчас девушка помогает ему воспитывать его 10-летнего сыночка Кассиуса от предыдущей жены. Меган и Брайан счастливы, что у ребенка будет младшая сестренка. Счастливое материнство ожидает Фокс в конце сентября-начале октября, а пока она работает над сценарием картины Swindle, съемки которой начнутся в следующем году. Однако семья для актрисы превыше всего и, по первому требованию мужа, она согласна уйти из кинематографа. "Я не думаю о том, что мне нужно сниматься побольше, пока я хорошо выгляжу. Если потребуется, я готова бросить карьеру ради ребенка", - поделилась Меган.