Оксана Федорова родит второго ребенка

Новоиспеченная мама Оксана Федорова дала откровенное интервью, в котором рассказала о сыне Федоре и призналась, что хочет еще ребенка, и даже не одного. Несмотря на то что у Оксаны сейчас на первом месте стоит ребенок, она уже постепенно возвращается к работе. Федорова готовится вести отборочные конкурсы детского "Евровидения" и вновь снимается в программе "Спокойной ночи, малыши!". А еще телеведущая призналась, что они с мужем не собираются ограничиваться на одном ребенке. "Если Бог пошлет нам еще малыша – будем очень рады. Как говорится, один ребенок – это регресс, два – это компенсация, а три – это прогресс", – шутит Федорова. Оксана Федорова призналась, что не разрешила супругу присутствовать на родах, как это сейчас стало невероятно модно среди знаменитостей. "Никогда не знаешь, как в такой экстремальной ситуации поведет себя человек, не знакомый близко с медициной. Мне было достаточно того, что Андрей находится неподалеку, в коридоре клиники", – рассказала Оксана. Имя для малыша – Федор – Оксана и Андрей выбрали быстро. Мало того, что оно переводится с греческого как "Божий дар", так еще выяснилось по святцам, что даты именин Федора – в марте – как раз близко от предполагаемой даты родов. Крещение малыша прошло в узком семейном кругу в подмосковном храме Николая Чудотворца, который расположен неподалеку от дома Оксаны и Андрея. Кроме Федоровой, с ребенком нянчатся обе его бабушки, а вот нанять постороннего человека Оксана пока не может. "Пока мне трудно представить, что с моим малышом в комнате будет находиться кто-то посторонний, а тем более пеленать Федю, мыть его. Так что в настоящий момент нам помогают только наши мамы", – объяснила Оксана.