Джонни Деппа приняли в племя индейцев

Актера Джонни Деппа официально приняли в племя индейцев команчей, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters. Торжественное присвоение голливудскому актеру статуса почетного члена племени состоялось в Альбукерке, дома у ЛаДонны Харрис, активистки, представляющей в США интересы команчей. Депп, среди потомков которого есть представители племени чироки и криков, снимался в фильме Гора Вербински «Одинокий рейнджер», где играл индейца Тонто из племени команчей — там им и заинтересовался один из членов племени, который работал консультантом на съемочной площадке. Команчи организовал встречу Деппа с Харрис, являющейся его родственницей. После этого ЛаДонна Харрис заявила, что на протяжении все своей карьеры Депп проявлял черты, которые близки ценностям и мировоззрению коренных народов Америки, передает «Взгляд» со ссылкой на NBC Washington. «Джонни возродил исторического героя Тонто, и с нашей стороны это естественный шаг — официально приветствовать его в нашей семье команчей», — сказала Харрис. «Я читала о нем и о его наследии коренных американцев, поэтому в День Матери я сказала: «Почему бы нам не принять его?», — цитирует слова Харрис NEWSru.com. Сам Депп признал, что хотел сыграть Тонто так, чтобы развеять стереотипы о коренных американских племенах. По традиции, 48-летний актер приехал на церемонию с подарками для команчей. После церемонии принятия в племя Депп получил индейское имя Ма Ву Мэй, что переводится как «оборотень». Глава племени команчей одобрил присвоение актеру статуса почетного команчи. Отныне артист является не только команчи, но и членом семьи ЛаДонны Харрис.