Жена бросила Джона Траволту, которого запечатлили в женском наряде

У Джона Траволты черная полоса: жена приняла решение его бросить, массажисты массово обвиняют актера в сексуальных домогательствах, а в прессе появились снимки, на которых он накрашен и в женском наряде. В жизни звезды Криминального чтива наступили не легкие времена. На первый взгляд примерный семьянин Джон Траволта редко когда оказывался в центре скандала, посему то, что происходит сейчас – настоящий ад для актера. На него сыпятся многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах от массажистов, возлюбленная его покойного друга Джеффа Конавея рассказывает прессе о том, что Траволта хотел заняться с ним оральным сексом. Но эпогеем стали недавние события. Так, американский таблоид опубликовал снимки, на которых Траволта в совершенно неприглядном виде. На фото – актер в белом платье и светлом парике, с густо накрашенными губами и ресницами. Как сообщает издание, компрометирующие снимки были сделаны в 1997-м году, на одной из вечеринок Лос-Анджелесе. На тот момент Джон уже был женат на Келли Престон, которая, после двадцати лет супружеской жизни решилась на развод. Келли объясняет свое решиение там, что попросту устала от похождений своего мужа. По словам анонимного источника, Келли, в разгар скандала, в котором ее поддержка особенно необходима Джону, покинула их семейных особняк и больше не хочет жить с ним. Что по этому поводу думает Траволта, пока что не известно. Тем не менее, фанаты актера верят в лучшее, и терпеливо ждут, когда их кумира оправдают, и его жизнь вновь наладится.