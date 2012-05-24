Каролина Куркова загорает на яхте Роберто Кавалли

Супермодель Каролина Куркова проводит эти дни в Каннах, где сейчас проходит кинофестиваль. Пасмурная погода на Лазурном побережье наконец-то сменилась солнцем и теплом, и Каролина воспользовалась благоприятным моментом, чтобы отдохнуть и позагорать на яхте своего друга, дизайнера Роберто Кавалли (часть фото вы могли видеть в блогах). Бывший "ангел" Victoria's Secret, 28-летняя Каролина демонстрировала свою подтянутую, стройную фигуру в разноцветном бикини. Она была в крупных солнечных очках, а волосы затянула в тугой пучок. Модель загорала, окружив себя подушками с леопардовыми принтами, в компании друзей. Она им что-то оживленно рассказывала, жестикулируя руками, а затем решила сделать легкую зарядку. Каролина Куркова входит в десятку самых высокооплачиваемых моделей, а теперь надеется покорить и киноэкран. В 2009 году она уже снялась в небольшой роли в фильме "Бросок кобры" и, надеемся, это еще только начало!