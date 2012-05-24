Президент Франции пошутил о поездах

Президент Франции Франсуа Олланд для того, чтобы принять участие в неформальном саммите стран ЕС, воспользовался обычным поездом. Об этом сообщает Europe 1. Он ехал на поезде из Парижа в Брюссель. С Олландом в поезде также ехал премьер-министр Испании Мариано Рахой. Им пришлось немного прогуляться перед посадкой. Президент ехал в первом классе, его сопровождали лишь несколько человек. Отвечая на вопрос, почему он едет на поезде, Олланд в шутку ответил: "Я не знаю, всегда ли меня хорошо будут встречать". Как известно, во время предвыборной кампании Олланд обещал быть "обычным президентом". "У "обычного президента" - "обычный транспорт", - пишет издание. Расстояние от Парижа до Брюсселя составляет около 300 километров. Высокоскоростной поезд TGV преодолевает эту дистанцию за 1 час 20 минут.