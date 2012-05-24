Тимошенко по телефону выразила соболезнования в связи со смерть свекра

Юлия Тимошенко получила разрешение воспользоваться телефоном, чтобы выразить соболезнования родным в связи со смертью Геннадия Тимошенко, ее свекра, пишет ТСН-Особливе. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины. Разрешение на телефонный разговор предоставлено Тимошенко как исключение, поскольку это не предусмотрено законодательством, отмечается в сообщении. "Учитывая особенность существующей ситуации в семье, после согласования этого вопроса с руководством Качановской исправительной колонии (№ 54), как исключение предоставлено разрешение осужденной Тимошенко на осуществления телефонного звонка для выражения соболезнования родным", - проинформировали в ДПтС. ПО ТЕМЕ: У Тимошенко умер больной свекор В сети появилось фото Тимошенко с Щербанем 16-летней давности Как сообщалось, свекор экс-премьер-министра Тимошенко Геннадий Тимошенко скончался сегодня ночью в результате тяжелой болезни. Между тем в Государственной пенитенциарной службе заявили, что предоставление Тимошенко права кратковременного выезда на похороны ее свекра противоречит законодательству.