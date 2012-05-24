Наоми Кэмпбелл отметила День рождения в церкви

Наоми Кэмпбелл, эта дикая кошка, известная своей страстью к громким вечеринкам, свой 42-ой День рождения отметила в... церкви. Модель впервые посетила Иерусалим, где прошлась по святым местам, а также съездила в Вифлеем, посетив там Пещеру Рождества, где, согласно приданию, был рожден Иисус. В интервью палестинскому телевидению "черная пантера" заявила: Я очень много ездила по миру, но здесь никогда не была. Я счастлива побывать в Иерусалиме! Оружие и войны, драмы... Надеюсь, все это вскоре закончится. Меня заботит здоровье, позитивные вибрации. Я против разрушений. Источник из окружения возлюбленной Владислава Доронина рассказала, что после того, как экскурсии завершились, Наоми отужинала традиционной местной пищей - запеченным ягненком с рисом. А после скрылась в кортеже из черных автомобилей. Что ж, помимо святынь, Иерусалим может предоставить достаточно мест для развлечений. И кто знает, как закончилась праздничная ночь Кэмпбелл!