Дочь Мика Джаггера стала лицом линии одежды от Мадонны

Новым лицом линии одежды певицы Мадонны и ее 15-летней дочери Лурдес Material Girl стала Джорджия Мэй Джаггер, дочь Мика Джаггера. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на страницу бренда в Facebook. Как отмечает издание, марка одежды Material Girl была основана Мадонной в 2010 году. При ее создании певица вдохновлялась модой и своими костюмами 80-х годов. Сначала лицом кампании была актриса и певица Тейлор Момсен, известная по сериалу «Сплетница». Потом ее сменила Келли Осборн, дочь Оззи Осборна и светская персона. Как сообщает Women´s Wear Daily, новая коллекция, которую разрекламирует 20-летняя Джаггер, рассчитана на подростков. Она появится в продаже летом 2012 года в преддверии начала учебного года. Ранее одежда Material Girl распространялась через сеть универмагов Macy´s в США и Канаде. С июня планируется запустить дистрибуцию марки также в Австралии и Европе. Джорджия Мэй Джаггер работает в модельном и рекламном бизнесе. Она снималась в рекламе джинсов Hudson, косметики Rimmel и участвовала в кампании по борьбе с раком груди.