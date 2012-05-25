Прощаться со свекром Тимошенко будет некому

Александр Тимошенко, муж экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, не сможет присутствовать на похоронах своего отца. Такое мнение в четверг, 24 мая, в комментарии журналистам высказал нардеп от БЮТБ, защитник Тимошенко Сергей Власенко, сообщают «Украинские новости». «Александр не сможет присутствовать на похоронах, поскольку существует большая вероятность его задержания в случае прибытия в Украину», - отметил Власенко. Также защитник Тимошенко сообщил, что экс-премьер просит прокуратуру разрешить ей участвовать в похоронах свекра, которые начнутся в Днепропетровске 25 мая в 11:00. «Родственники Тимошенко готовы взять на себя все расходы, связанные с ее транспортировкой и медицинским сопровождением», - добавил Власенко. По его словам, Тимошенко безразлично, в каком статусе она сможет присутствовать на похоронах, и что она согласится на это даже находясь под конвоем, хотя это и не предусмотрено законом. «Условно говоря, Тимошенко все равно, как ее доставят туда. Она хочет проститься с этим человеком», - пояснил Власенко. Как сообщали «Комментарии», в Государственной пенитенциарной службе Украины заявили, что соболезнуют Юлии Тимошенко в связи с кончиной ее свекра Геннадия Тимошенко, однако предоставить возможность попрощаться с родственником не предоставят. Напомним, в конце 2011 года Александр Тимошенко выехал в Чехию и обратился к правительству с просьбой о предоставлении убежища «в ответ на попытки давить на Юлию Тимошенко через преследование ее близких и родных». В свою очередь в Чехии заявили, что как беженец, Тимошенко получил международную охрану в форме «убежища». Решение о поиске политического убежища в «Батькивщине» объяснили желанием лишить режим дополнительных рычагов давления на Тимошенко.