На красной дорожке в Каннах кто-то потерял вставную челюсть

На Каннском кинофестивале во время премьеры фильма Ли Дэниелса "Газетчик" кто-то из гостей потерял на красной дорожке вставную челюсть. Необычную находку на дорожке, ведущей в главный зал кинофорума, обнаружили охранники фестиваля. "Мы не знаем, чья она, но, кажется, она принадлежит мужчине", - сказал начальник охраны. Некоторые участники и гости фестиваля предполагают, что вставная челюсть может принадлежать знаменитому французскому актеру Жан-Луи Трентиньяну, однако подтверждения этому пока не получено. Татьяна Рамус показала себя на Каннском кинофестивале Напомним, что 65-й Международный Каннский кинофестиваль открылся 16 мая и будет проходить до 27 мая 2012 года. В основную конкурсную программу вошли 22 фильма. Украина в конкурсе не участвует, однако в рамках Каннского кинорынка будет работать Украинский павильон, который представит публике три новых отечественных фильма: киноальманах "У каждого свой Чехов", ленту "Чемпионы из подворотни" режиссера Ахтема Сеитаблаева и фильм "ТотКтоПрошелСквозьОгонь" режиссера Михаила Ильенко. 21 мая сменился фаворит Каннского кинофестиваля - в рейтинге журнала "Фильм франсэ" им стал фильм "Любовь" австрийского режиссера Михаэля Ханеке. В то же время в альтернативном рейтинге журнала "Скрин" "Любовь" Ханеке делит первое место с картиной "За холмами" румынского режиссера Кристиана Мунджиу.