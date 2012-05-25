Хайди Клум запела и сняла горячее видео для Hunger

Топ-модель Хайди Клум недавно сменила амплуа добропорядочной матери на образ "плохой девочки". Мы предалагем вам новое видео модели, а вернее, новой рок-звезды! Режиссером клипа выступил фотограф Джон Ранкин, с которым они неплохо "спелись". Кортни Лав, выкидывай рваные чулки и кожаные корсеты, твое место под солнцем теперь явно принадлежит Хайди Клум. Модель и телеведущая показала новую грань своего таланта - она исполнила зажигательную рок-композицию, и сама же стала героиней клипа. Smokey eyes, дымящаяся сигарета, голос с хрипотцой - 38-летняя модель (кто вообще помнит, что она многодетная мама и недавняя "разведенка") еще даст жару молодым старлеткам. ВИДЕО: Откровенно говоря, Хайди нельзя назвать начинающей певицей. В 2006 году она выпустила сингл Wonderland и не раз принимала участие в караоке-вечеринках на пару с экс-супргом Силом. Но настолько раскрепощенной мы ее еще не видели. Желаем всем приятного просмотра!