Тина Канделаки любит афоризмы о любви из вкладышей "Love is..."

Тина Канделаки призналась, что и сегодня любит жвачку Love is, ведь каждый ее вкладыш – настоящее любовное откровение. Афоризмы о любви никогда не потеряют своей актуальности и будут интересны девушкам самого разного возраста. Очередным тому доказательством стали фото, которые разместила в своем микроблоге телеведущая Тина Канделаки. Опубликовав фото множества вкладышей с любовными мудростями, Тина Канделаки написала: «Привет, 90-е! Думаю, все помнят эпоху Love is… Вот и я решила немного поностальгировать». Есть основания полагать, что в жизни Тины появился новый мужчина и романтически настроенная звезда черпает в афоризмах от Love is... вдохновение для развития новых отношений.