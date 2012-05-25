Блейк Лайвли повздорила с мамой Райана Рейнольдса по поводу их свадьбы

Не успела Блейк Лайвли приехать в гости в дом к родителям своего бойфренда Райана Рейнольдса, как тут же покинула его, хлопнув дверью. Дело в том, что девушка повздорила с мамой своего возлюбленного и незамедлительно ретировалась, предпочтя провести ночь в отеле. Мать Райана Тэмми Рейнольдс, бывший менеджер по продажам, привыкла открыто высказывать свое мнение и заявила, что Блейк, как ей кажется, слишком сильно давит на Райана по поводу свадьбы, а ведь ее сын пока не готов связать себя узами брака в очередной раз. По ее мнению, Райан в свое время поспешил с женитьбой на Скарлетт Йоханссон, и не хочет, чтобы это повторилось вновь. Тэмми также сказала, что вообще хочет видеть рядом с любимым сыном девушку не из киноиндустрии, потому что актрисы всегда на первый план выдвигают свою карьеру. А ей-то ведь хочется внуков понянчить! Кстати говоря, и о них успела высказаться Тэмми: по ее мнению, именно на родине Райана в Канаде должны они растить своих будущих детей. Блейк была возмущена такими планами "свекровушки" и категорически заявила, что из Нью-Йорка ни ногой, там вся ее жизнь и работа. Еще бы - поклонники уже с нетерпением ждут следующий сезон "Сплетницы"! Кстати говоря, слухи о свадьбе стали распространяться с завидной скоростью. Источники сообщают, что пара "неофициально обручилась" и теперь планирует свою свадьбу летом 2013 года в своем особняке в Бедфорде, штат Нью-Йорк. Домик-то они себе не зря ведь прикупили! Заботливая мама Райна уже даже успела распланировать всю свадьбу и написала свой список приглашенных гостей, большинство из которых Блейк даже в глаза не видела. Так кто же все-таки спешит со свадьбой? На Райана теперь возложена трудная миссия - помирить двух любимых женщин и принять решение самому, как и полагается настоящему мужчине.