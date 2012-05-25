Элтона Джона госпитализировали

Элтону Джону пришлось отменить все концерты из-за болезни. Певца срочно госпитализировали с простудным вирусом. Элтона положили в знаменитую лос-анджелесскую клинику Седарс-Синай в среду 23 мая. Музыкант прошел необходимые анализы, и врачи настоятельно рекомендовали ему не выступать 7 дней. Певец нуждается в отдыхе и лечении антибиотиками. В связи с этим Джон отменил 4 концерта в Лас-Вегасе. “Я буду счастлив вернуться в Лас-Вегас в октябре и завершить серию из 11 концертов, – заявил певец. – Все, что могу сказать фанатам – простите, что я не с вами”.