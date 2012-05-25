Билла Клинтона видели на вечеринке в компании порнозвезд

В центре внимания мировых таблоидов снова оказался бывший президент США Билл Клинтон - его фото в окружении порнозвезд на вечеринке выложила в своем Twitter одна из девушек, обладательница "Порно-Оскара" Бруклин Ли. Снимок был сделан на торжественном приеме в отеле Hotel de Paris в Монте-Карло, одним из организаторов которого стал принц Монако Альберт II. Среди известных персон, приглашенных туда, были модель Диана Крюгер, актеры Джошуа Джексон и Роуз МакГоун. Однако Клинтон предпочел общение с Дженнифер Таулов, Бруклин Ли и Ташей Рейн - тоже актрисами, но которые снимаются в жанре "кино для взрослых". На скандальном фото Бруклин Ли стоит слева от экс-президента, справа его обнимает Таша Рейн, а рядом позирует Дженнифер Таулов. На вечере все девушки выглядели вполне прилично - в длинных платьях в пол они скромно улыбались в камеру. Однако тот факт, что порнозвезды были приглашены на благотворительный вечер и 42-й президент США с готовностью согласился сфотографироваться с ними на память, вызвали бурю эмоций в американском обществе. Блогеры пересылают друг другу фотографию, сопровождая ее язвительными комментариями. Отзывы, впрочем, в основном, шутливые и добродушные. Таша Рейн и Бруклин Ли заверили, что Клинтон к ним не приставал - девушки сами подошли и попросили разрешения сфотографироваться. Охранник политика сначала перегородил им дорогу, однако Клинтон, по словам девушек, позволил их пропустить и улыбнулся в камеру.