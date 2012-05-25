Беременная Сиенна Миллер занимается йогой и одевается как хиппи

Забеременев, Сиенна Миллер ушла с радаров светской жизни и почти не появляется на публике. Однако недавно фотографы видели ее в Лондоне: актриса направлялась на занятия йогой, которые помогают ей держать себя в форме. Для посещения спортивного зала Сиенна облачилась в принтованное платье и вязаный жилет. Небрежный образ в духе хиппи завершала забавная шляпа и удобные "казаки". Выглядела Миллер, как всегда, стильно, еще раз доказав, что ожидание малыша - не повод забывать о внешнем виде! Кстати, в одном из интервью она рассказала, что поездка в Италию, после которой и стало известно, что артистка беременна, стала для нее и ее возлюбленного, актера Тома Старриджа, настоящим медовым месяцем без свадьбы. По словам экс-пассии Джуда Лоу, она готова к материнству и с нетерпением ждет появления первенца. Актриса давно мечтала о детях, и ее грезам вот-вот суждено стать реальностью. ФОТО