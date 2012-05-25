Кристиан Лубутен считает, что сексуальность важнее боли

Обувной дизайнер Кристиан Лабутен признал, что, создавая обувь, он не в меньшей степени задумывается о том, насколько она будет комфортна. Лабутен считает, что сексуальность важнее удобства. Обувных дел мастер Кристиан Лабутен (Christian Louboutin) уже давно стал не менее важной фигурой, чем любая звезда Голливуда, ведь знаменитые актрисы и певицы чаще всего выбирают туфли Christian Louboutin для появления на красной ковровой дорожке очередного громкого события. И можно сколь угодно много говорить о вреде слишком высокого каблука для здоровья - все дискуссии будут напрасны, ведь и сам дизайнер признал, что создает не удобную, а сексуальную обувь, ради которой женщинам приходится идти на жертвы. Выбирая обувь для выхода в свет, вряд ли стоит рассчитывать найти одновременно красивый и удобный вариант, ведь дизайнеры обуви и не стремятся сделать свои пары такими. Как признался в интервью Кристиан Лабутен, он не стремится создавать "болезненные" туфли, но ставит сексуальность превыше всего. "Меня называют королем "болезненных туфель". Честно говоря, я не хочу причинять клиенткам боль, но и создавать удобную обувь - просто не моя работа! Я стараюсь сделать туфли на шпильке максимально удобными, но, разрабатывая их дизайн, все-таки ставлю превыше всего красоту и сексуальность", - признался Кристиан Лабутен. В 2012 году дизайнер отмечает двадцатилетний юбилей своей карьеры в мире моды. Лабутен признался, что его триумфом стал заказ от Ива Сен-Лорана, который обратился к нему с предложением сделать туфли для своего последнего показа, ведь кутюрье никогда не обращался с заказами к другим дизайнерам.