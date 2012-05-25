Девид Гилмор нашел бомбу на своем участке

Одному из лидеров легендарных Pink Floyd Дэвиду Гилмору пришлось срочно эвакуироваться вместе с семьей из своего дома в Восточном Суссексе. В приморском особняке музыканта строители делали ремонт, и при этом на участке обнаружилась бомба, очевидно лежавшая здесь со времен Второй мировой войны. Обо всем этом в Твиттере поведала жена музыканта Полли Сэмсон: “Они нашли бомбу у нас на стройплощадке! Мы думаем, это просто кусок старой трубы, но из Минобороны уже едут”. Чуть позже Сэмсон добавила, что “их бомбу” благополучно вывезли и что это оказалась “зажигалка” без детонатора.