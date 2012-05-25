Джонни Депп мечтает вернуть Ванессу Паради

Джонни Депп и Ванесса Паради пытаются наладить отношения. Сумеет ли пара преодолеть сложный период семейной жизни? Джонни Деппа (Johnny Depp) и Ванессу Паради (Vanessa Paradis) связывают 14 лет романтических отношений. И, похоже, пара не собирается забывать о счастливых годах, проведенных вместе. Кажется, актеры просто дурачат своих поклонников. Сначала Депп и Паради делятся секретами вечного семейного счастья, а потом шокируют мир новостью о том, что Ванесса выгнала Джонни из дома. К счастью, у журналистов есть своя версия происходящего. Во-первых, Джонни Депп так и не женился на Ванессе, во-вторых, Деппа не раз обвиняли в изменах, что вряд ли могла быть приятно Паради. Правда, есть еще и третье предположение, согласно которому, Депп и Паради перестали жить вместе задолго до появления новости о расставании. Тем не менее Джонни не переставал отрицать слухи о разрыве отношений с Ванессой. На все вопросы журналистов актер отвечал: «Все, что говорят о нас, – ложь. Но какой смысл вам что-то объяснять, если вы не верите тому, что я говорю?» На этот раз в воссоединение пары Депп–Паради заставляют поверить источники, близкие к паре. «Джонни впервые за долгое время вновь заговорил о Ванессе. Они оба хотят наладить отношения», – сообщил осведомленный источник. Как заметили папарацци, даже во время съемок в фильме «Одинокий рейнджер», которые проходили в Нью-Мехико, Джонни Депп каждые выходные возвращался в Лос-Анджелес, чтобы провести время с Ванессой и детьми – Лили-Роуз и Джеком.