У Майли Сайрус после ковровых дорожек остаются дырки на платьях

На премии Billboard Music Awards 19-летняя Майли Сайрус появилась в рискованном наряде - одном белом жакете от Jean Paul Gaultier, который дополнила "шпильками" Christian Louboutin и украшениями Jacquie Aiche. Певица пояснила свой выбор тем, что на шлейфы длинных вечерних платьев вечно кто-то наступает: На красных ковровых дорожках всякое случается. Моего папы нет сейчас здесь, потому что он вечно наступает на подол моего платья. Так что больше я с ним на дорожки не выхожу. На платьях вечно остаются дырки от каблуков после красной дорожки. Приходится приобретать новое, потому как по этому все уже прошлись. ФОТО