Для Елизаветы ІІ слуга разнашивает обувь

Стилист Елизаветы II выдал небольшой секрет королевы. Оказывается, она не надевает обувь, если перед этим ее не поносил специальный слуга. Стилист Стюарт Парвин, который служит у Елизаветы II (Elizabeth II) более десяти лет, выдал несколько секретов своей хозяйки в одном из интервью. Стюарт утверждает, что, прежде чем надеть обувь, Елизавета II, которая отпраздновала в конце мая 2012 года 60-летие правления, дает ее поносить специальной служанке. Кроме того, дизайнер, создававший наряды для Ее Величества целое десятилетие, утверждает, что королева носит дополнительный подплечник. По его словам, эта хитрость придумана, чтобы смоделировать идеальный силуэт Елизаветы. «Как и у многих людей, у королевы одно плечо слегка ниже другого, поэтому мы накладываем на него дополнительный подплечник», – рассказал Парвин. «К таким хитростям прибегают многие люди. У некоторых людей одна рука длиннее другой или разные по размеру ступни. Подгонка по фигуре нужна для того, чтобы сделать силуэт настолько идеальным, насколько это возможно», – добавил он. Также Елизавета II неравнодушна к ярким оттенкам, предпочитает платьям юбки (по причинам функциональности и практичности) и создала систему учета гардероба чуть ли не военного типа. Ее скрупулезный подход к одежде гарантирует, что она никогда не появится перед одним и тем же человеком в одном и том же наряде. «У каждого платья есть свое имя», – рассказал Парвин. «Мы получаем их названия по электронной почте. Только так мы можем узнать, какое платье – какое… Потом они заносятся в каталог всех когда-либо надетых нарядов. Так что если она соберется встретиться с Обамой, она не наденет то же платье. Вот почему люди думают, будто она носит каждый наряд по одному разу. Все благодаря системе!»