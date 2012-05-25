Женя Тимошенко приехала на похороны дедушки

Сегодня в 11.00 в Преображенском соборе в Днепропетровске состоялась гражданская панихида и отпевание свекра Юлии Тмошенко Геннадия Тимошенко. Проводить в последний путь экс-гендиректора корпорации «Единые энергетические системы Украины» пришло около 300 человек, пишет "Сегодня". Проститься с усопшим приехала и внучка Геннадия Афанасьевича Евгения Тимошенко. Дочь экс-премьера была без сопровождения своего нового избранника. Женя вошла в храм с бодигардами, поздоровалась с родственниками и не сдерживая слез, возложила букет красных роз к гробу покойника. Затем Тимошенко-младшая подошла к своим близким, а пришедшие на похорон друзья Геннадия Афанасьевича подходили и приносили ей соболезнования. «Сын не приехал, потому что его арестовали бы на похоронах. Сидел бы он так как и наша Юля», - судачили в толпе. Среди присутствующих были и экс-сотрудники корпорации «Единые энергетические системы Украины». Как рассказал «Сегодня» экс-инженер компании, который попросил не указывать его фамилию, здоровье Геннадия Афанасьевича сильно пошатнулось после того, как его арестовали. «Последние 10 лет он был прикован к постели. Геннадий был талантливым руководителем и добрейшей души человеком», - сказал инженер. После отпевания похоронная процессия отправилась на Запорожское кладбище, где сегодня и похоронят Геннадия Тимошенко. Напомним, вчера, 24 мая, свекор Юлии Тимошенко Геннадий Афанасьевич скончался в реанимации Днепропетровской облбольницы им. Мечникова. Экс-премьера на похороны свекра тюремщики пускать отказались.