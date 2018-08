Виктория Бекхэм хочет сшить свадебное платье для Анджелины Джоли

Бывшая участница британской группы Spice Girls, дизайнер Виктория Бэкхем хотела бы создать свадебное платье для секс-символа Голливуда. Многие звезды с удовольствием надевают платья, созданные Викторией Бекхэм. В поклонниках у Виктории числятся такие знаменитые актрисы как Деми Мур, Камерон Диаз, Дженнифер Лопез, Жизель Бундхен и, конечно же, ее лучшая подружка Ева Лонгория. Советник министра Кулиняки одевается у Виктории Бэкхем Последней в роскошном платье от миссис Бекхэм была замечена певица Шерил Коул на премьере фильма What To Expect When You're Expecting. А недавно супруга известного футболиста выразила желание создать платье для самой сексуальной женщины Голливуда - Анджелины Джоли. "Виктория считает, что специально для Анджелины она смогла бы придумать что-нибудь действительно восхитительное и захватывающее дух", - говорит один из друзей миссис Бекхэм.