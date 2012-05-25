Роман Абрамович отдыхает в Каннах

Самый главный ньюсмейкер из бизнес-среды, владелец футбольного клуба "Челси" (который впервые за свою историю выиграл кубок Лиги чемпионов), Роман Абрамович решил передохнуть от насущных дел и отправился в Канны. Выбор места отдыха неслучаен: во-первых, у Абрамовича на побережье куплен особняк, а во-вторых, в эти дни курортный город собрал всех мировых знаменитостей на ежегодный престижный кинофестиваль. Впрочем, полностью отключиться от работы у бизнесмена не вышло: папарацци сделали несколько серий фото, и на всех Абрамович запечатлен с мобильным телефоном. Видимо, срочные дела не терпят до возвращения Романа из заслуженного отдыха. Кстати, свою давнюю подругу Дашу Жукову Абрамович оставил в Москве, не позвав на Лазурный Берег.